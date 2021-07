Belen, polemiche per la chiusura del piano d’ospedale: interviene l’azienda (Di giovedì 15 luglio 2021) Le polemiche per la chiusura del piano d’ospedale dove ha partorito Belen non accennano a placarsi: per questo motivo è intervenuta l’azienda Belen Rodriguez (foto Instagram)Nono sono mancate le polemiche dopo la nascita della secondogenita di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha partorito presso l’ospedale Giustinianeo di Padova e il terzo piano della struttura era stato bloccato, ascensori inclusi, con tanto di cartello che recitava che a “Causa Belen” i pulsanti in cabina sono disabilitati “fino a ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 15 luglio 2021) Leper ladeldove ha partoritonon accennano a placarsi: per questo motivo è intervenutaRodriguez (foto Instagram)Nono sono mancate ledopo la nascita della secondogenita diRodriguez. La showgirl argentina ha partorito presso l’ospedale Giustinianeo di Padova e il terzodella struttura era stato bloccato, ascensori inclusi, con tanto di cartello che recitava che a “Causa” i pulsanti in cabina sono disabilitati “fino a ...

