Beauty Obsession depilazione | ceretta | laser | sì o no?

(Di giovedì 15 luglio 2021) MADONNA DI una Lourdes Leon Ciccone. Non fai in tempo a prenotare l’estetista che la figlia della Material Girl si riposta su Instagram, in compagnia della famosa mamma, con ascella pelosa in vista. Inevitabile, tra gli apprezzamenti dei follower e gli emoji con pollice verso, chiedersi: la mia voglia di pelle liscia sarà démodé? Sono archiviati i tempi in cui Instagram (era il 2013) bandiva account come quelli della fotografa Petra Collins, rea di immagini sporcate da offensivi peli pubici.

