Beautiful | rivelazioni sconvolgenti | il destino di Bill e Justin

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nuove importanti vicende coinvolgono i protagonisti di. Dalle puntate statunitensi arrivano novità scoppiettanti.(Google Images)Dopo il disordine causato con Thomas, il focus è rivolto verso. Secondo quello che sta accadendo nelle puntate statunitensi, il figlio di Ridge si reca nell’azienda dello Spencer, per raccontare cos’è successo con Vinny e spiegare com’è morto. A quel punto,si chiedono come mai non abbia fatto uscire quel video prima. In particolare, ...