Beach volley | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 luglio 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per ilverso i Giochi Olimpici di2021, con le prime competizioni previste sabato 24 luglio presso il parco Shiokaze di. Si tratta del settimo torneo olimpico della storia e, come nelle ultime edizioni, la formula prevista è quella della prima fase a gironi con sei giorni all’italiana di quattro coppie. Le prime tre coppie di ogni girone si qualificano per la fase ad eliminazione diretta con un turno preliminare che vedrà affrontarsi tra loro le quattro peggiori terze. Le due vincenti di queste sfide entrano negli ottavi di finale e da lì si procede con una ...