Basket, Team Usa: scatta il protocollo Covid per Beal, a rischio la sua presenza a Tokyo 2020 (Di giovedì 15 luglio 2021) Una notizia dell’ultim’ora ha scosso Team Usa, alle prese con la preparazione per i Giochi di Tokyo 2020. Uno dei migliori giocatori della squadra, Bradley Beal, è infatti entrato nel protocollo Covid. Non è chiaro se il cestista sia risultato positivo o se abbia semplicemente avuto dei contatti con un positivo. “Un membro della squadra di Basket maschile è entrato nei protocolli di salute e sicurezza” si legge in una nota diffusa dalla stampa: evidente il tentativo di fornire meno informazioni possibili, non a caso sono stati i media a ‘scoprire’ di chi si trattasse. Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Una notizia dell’ultim’ora ha scossoUsa, alle prese con la preparazione per i Giochi di. Uno dei migliori giocatori della squadra, Bradley, è infatti entrato nel. Non è chiaro se il cestista sia risultato positivo o se abbia semplicemente avuto dei contatti con un positivo. “Un membro della squadra dimaschile è entrato nei protocolli di salute e sicurezza” si legge in una nota diffusa dalla stampa: evidente il tentativo di fornire meno informazioni possibili, non a caso sono stati i media a ‘scoprire’ di chi si trattasse. Il ...

