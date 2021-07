Basket, Petrucci: “Deluso da come il Governo sta trattando lo sport italiano” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Sognavo da tempo una giornata così, con due squadre in partenza per Tokyo. Sapete cosa penso, i Giochi Olimpici rappresentano il punto più alto nella carriera di un atleta e voi tra pochi giorni alloggerete nel villaggio olimpico”. Queste le parole di Giovanni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, alla presentazione delle due Nazionali, quella maschile di Meo Sacchetti e quella femminile di Basket 3×3, in partenza per il Giappone. “Ho sempre creduto nelle vostre possibilità, anche quando tutti vi davano per sfavoriti – ha aggiunto Petrucci -. Prima le ragazze in Ungheria, poi i ragazzi in Serbia, tutti ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “Sognavo da tempo una giornata così, con due squadre in partenza per Tokyo. Sapete cosa penso, i Giochi Olimpici rappresentano il punto più alto nella carriera di un atleta e voi tra pochi giorni alloggerete nel villaggio olimpico”. Queste le parole di Giovanni, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, alla presentazione delle due Nazionali, quella maschile di Meo Sacchetti e quella femminile di3×3, in partenza per il Giappone. “Ho sempre creduto nelle vostre possibilità, anche quando tutti vi davano per sfavoriti – ha aggiunto-. Prima le ragazze in Ungheria, poi i ragazzi in Serbia, tutti ...

