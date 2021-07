Basket | nuovo innesto per l’Umana Reyer Venezia Ingaggiato Victor Sanders | ex Trento

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 luglio 2021)è ungiocatore della Umana. L’annuncio ufficiale è arrivato quest’oggi da parte del club lagunare, che ha comunicato di aver raggiunto un accordo annuale con l’ex giocatore della Dolomiti Energia Trentino. Il 26enne nativo di Portland, sbarcato in Europa nel 2018 (due anni trascorsi ad Anversa per poi trasferirsi in Italia), è reduce da una buona stagione con i bianconeri in cui ha viaggiato con 9,8 punti di media in campionato e 10,1 punti in EuroCup. “E’ un onore essere stato scelto dalla. Un club di grande prestigio che ha scritto pagine di ...