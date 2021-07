Basket femminile, European Challengers 2021: l’Italia U20 mette KO anche il Belgio (Di giovedì 15 luglio 2021) l’Italia femminile U20 di pallacanestro centra il terzo successo consecutivo nell’European Challenger di Sofia. Dopo aver messo KO le padrone di casa della Bulgaria e la Croazia, le azzurre hanno trionfato anche contro il Belgio con il risultato finale di 48-54. Ora la selezione del Bel Paese si godrà un giorno di riposo domani e, successivamente, tornerà in campo contro la Lettonia. Le azzurre, contro il Belgio, come era anche lecito aspettarsi dato il valore della selezione in questione, sono state meno dominanti rispetto alle partite precedenti. Potremmo dire, in base a ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021)U20 di pallacanestro centra il terzo successo consecutivo nell’Challenger di Sofia. Dopo aver messo KO le padrone di casa della Bulgaria e la Croazia, le azzurre hanno trionfatocontro ilcon il risultato finale di 48-54. Ora la selezione del Bel Paese si godrà un giorno di riposo domani e, successivamente, tornerà in campo contro la Lettonia. Le azzurre, contro il, come eralecito aspettarsi dato il valore della selezione in questione, sono state meno dominanti rispetto alle partite precedenti. Potremmo dire, in base a ...

