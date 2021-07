Basket 3×3, Olimpiadi Tokyo: le convocate e i roster delle Nazionali del torneo femminile (Di giovedì 15 luglio 2021) Otto squadre, 32 giocatrici, un solo obiettivo: l’oro olimpico. Oppure tre, se si vuole allargare il discorso alle medaglie tutte. Il debutto del Basket 3×3 ai Giochi fa il suo buon rumore, e la presenza dell’Italia fa indubbiamente accendere i riflettori, almeno da queste parti. Le azzurre non avranno vita facile, ma sarà una competizione molto interessante, come andiamo ora a vedere attraverso i roster. ITALIA Le azzurre entrano nel torneo con un cambio rispetto al Preolimpico di Debrecen. Ci sarà Marcella Filippi al posto di Sara Madera, perché quest’ultima (come un’altra delle presenti al raduno, Mariella Santucci) non ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Otto squadre, 32 giocatrici, un solo obiettivo: l’oro olimpico. Oppure tre, se si vuole allargare il discorso alle medaglie tutte. Il debutto del3×3 ai Giochi fa il suo buon rumore, e la presenza dell’Italia fa indubbiamente accendere i riflettori, almeno da queste parti. Le azzurre non avranno vita facile, ma sarà una competizione molto interessante, come andiamo ora a vedere attraverso i. ITALIA Le azzurre entrano nelcon un cambio rispetto al Preolimpico di Debrecen. Ci sarà Marcella Filippi al posto di Sara Madera, perché quest’ultima (come un’altrapresenti al raduno, Mariella Santucci) non ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket 3×3 Riccardo Eliantonio è il coach che guiderà i Knights in serie B Nel 2014, l'anno della promozione in A1 del Legnano Basket , guidava Orzinuovi (sconfitta dai biancorossi in Gara 3) . Oggi, giovedì 15 luglio 2021, è il coach scelto dai Knights tornati in serie B . Stiamo parlando di Riccardo Eliantonio : allenatore ...

Tokyo 2020, partenza prevista domani per gli atleti azzurri di nove discipline Tra di loro, ci sono i team di pallavolo maschile e femminile, basket 3 3 (con Chiara Consolini, Raelin Marie D'Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli), le tre coppie del beach volley (Lupo - Nicolai, ...

