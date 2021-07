Baseball: Fortitudo Bologna e Parma si sfideranno in semifinale di Champions Cup 2021 (Di giovedì 15 luglio 2021) Sarà derby tutto italiano in semifinale di Champions Cup. La Fortitudo Bologna, chiudendo a punteggio pieno il girone A, incrocerà il Parmaclima, che con le due vittorie odierne si assicura un posto nel penultimo atto della massima competizione continentale. Un momento di successo per il Baseball italiano, mentre sull’altro fronte ci sarà la sfida tra Curaçao Neptunus e Bonn Capitals. Per la squadra felsinea gara ad altissima spettacolarità, quella proprio con l’avversaria di Rotterdam. Per accordo tra le due compagini e la CEB si è giocato sulla distanza dei sette inning invece che su ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Sarà derby tutto italiano indiCup. La, chiudendo a punteggio pieno il girone A, incrocerà ilclima, che con le due vittorie odierne si assicura un posto nel penultimo atto della massima competizione continentale. Un momento di successo per ilitaliano, mentre sull’altro fronte ci sarà la sfida tra Curaçao Neptunus e Bonn Capitals. Per la squadra felsinea gara ad altissima spettacolarità, quella proprio con l’avversaria di Rotterdam. Per accordo tra le due compagini e la CEB si è giocato sulla distanza dei sette inning invece che su ...

