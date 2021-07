Bari: rischio di annegamento per un bambino di cinque anni Trasportato all'ospedale (Di giovedì 15 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Un bambino di cinque anni ha corso il rischio di annegare nelle acque del litorale di Bari. L’episodio si è verificato nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118. La vittima è stata trasportata all’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” e non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo Bari: rischio di annegamento per un bambino di cinque anni <small ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Undiha corso ildi annegare nelle acque del litorale di. L’episodio si è verificato nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118. La vittima è stata trasportata all’pediatrico “GiovXXIII” e non sarebbe in pericolo di vita. L'articolodiper undi

