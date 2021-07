Bari | droga | 17 arresti Operazione antimafia della polizia

Advertising

concentrazione : Bari, droga e armi: sgominata associazione criminale. Decine di arresti all'alba - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Traffico di droga e armi, 17 arresti a Bari - repubblica : Traffico di droga e armi, 17 arresti a Bari - Ilikepuglia : Bari, associazione mafiosa gestiva spaccio di droga nel quartiere San Pasquale: 17 arresti - AnsaPuglia : Traffico di droga e armi, 17 arresti a Bari. Operazione della Polizia, inchiesta di Procura e Dda #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bari droga

Il gruppo tra il 2017 e il 2019 avrebbe monopolizzato il mercato dellanel quartiere San Pasquale di, trasformando un complesso di edilizia popolare, in via Dei Mille, in una vera e ...9.57 Armi e,operazione a,arresti Vasta operazione di polizia anei confronti di una presunta organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e armi. Diciassette le misure ...Alle prime luci dell’alba, la Squadra Mobile di Bari ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere e agli arresti domiciliari, emessa dalla Giudice per le Indag ...Le indagini, coordinate da questa Procura Distrettuale Antimafia e delegate alla sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Bari, hanno consentito di individuare un’associazione criminal ...