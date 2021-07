Barcellona, annullata amichevole a Gerusalemme: il motivo (Di giovedì 15 luglio 2021) L’amichevole tra Beitar e Barcellona, in programma per mercoledì 4 agosto, è stata ufficialmente annullata per motivi politici L’amichevole tra Beitar e Barcellona, in programma per mercoledì 4 agosto, è stata ufficialmente annullata per motivi politici. A spiegare la decisione è stato il presidente del club israeliano. «Con grande dispiacere devo cancellare la partita amichevole contro il Barcellona, dopo che avevamo firmato un contratto e mi era stata esposta l’esigenza di cambiare la sede della partita, inizialmente a Gerusalemme, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) L’tra Beitar e, in programma per mercoledì 4 agosto, è stata ufficialmenteper motivi politici L’tra Beitar e, in programma per mercoledì 4 agosto, è stata ufficialmenteper motivi politici. A spiegare la decisione è stato il presidente del club israeliano. «Con grande dispiacere devo cancellare la partitacontro il, dopo che avevamo firmato un contratto e mi era stata esposta l’esigenza di cambiare la sede della partita, inizialmente a, ...

O'Connell: la combine fra Liverpool e Man United e due guerre mondiali. L'irlandese che salvò il Barcellona Fu così per sei di loro, che si fecero onore sui campi di battaglia e alla ripresa dell'attività agonistica nel 1919 si videro tutti annullata la pena. Uno di loro, Sandy Turnbull, morì durante il ...

