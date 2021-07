Barbara D’Urso, Mediaset ci ha ripensato: nuovo colpo di scena (Di giovedì 15 luglio 2021) Un nuovo colpo di scena si sta aprendo tra le fila del palinsesto Mediaset ed al centro del ripensamento c’è Barbara D’Urso Quello di Barbara D’Urso a Mediaset sembrava essere a tutti gli effetti un ridimensionamento del suo ruolo da conduttrice. La certezza di un accorciamento dell’edizione di Pomeriggio 5 era ormai appurata, ma qualcosa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Undisi sta aprendo tra le fila del palinsestoed al centro del ripensamento c’èQuello disembrava essere a tutti gli effetti un ridimensionamento del suo ruolo da conduttrice. La certezza di un accorciamento dell’edizione di Pomeriggio 5 era ormai appurata, ma qualcosa L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Barbara D’Urso è la prima in lista per il reality La Talpa? I rumors - infoitcultura : Barbara D’Urso e Zangrillo: nozze in arrivo? - infoitcultura : Barbara d’Urso: Mediaset cambia ancora idea su Pomeriggio 5? L’indiscrezione - infoitcultura : Barbara D’Urso, rivoluzione per Pomeriggio Cinque: sarà tutto diverso - infoitcultura : Barbara d’Urso, a Capalbio spunta Zangrillo (foto): tutto sul rapporto -