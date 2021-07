Bankitalia | nuovo record del debito | a maggio sale a 2686 | 8 miliardi Confcommercio | Cresce il Pil del 6%

(Di giovedì 15 luglio 2021)negativo per ilpubblico italiano: arende noto la Banca d'Italia è stata raggiunta quota 2.686,8. Un aumento di 6rispetto ad aprile. In un anno il...

record negativo per il debito pubblico italiano: a maggio rende noto la Banca d'Italia è stata raggiunta quota 2.686,8 miliardi. Un aumento di 6 miliardi rispetto ad aprile. In un anno il ...Il debito pubblico italiano raggiunge unrecord. Secondo le rilevazioni di, contenute nella pubblicazione sulla Finanza pubblica, a maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 6 miliardi rispetto al mese ...(Teleborsa) – A maggio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 34,4 miliardi, in aumento del 39,7 per cento (9,8 miliardi) rispetto allo stesso mese ...Debito pubblico alle stelle: rispetto ad aprile schizza a 6 miliardi in più, in un anno aumenta di 176,83 unità. Le entrate tributarie salgono del 39,7% ...