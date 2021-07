Banditi armati fermati dai carabinieri: stavano per fare irruzione in un negozio (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – armati di fucile a canne mozze e con il volto coperto da passamontagna, erano pronti a fare irruzione all’interno di un negozio di telefonia di Marcianise, nel Casertano, quando sono stati notati dai carabinieri e arrestati. In manette sono così finiti i quattro componenti di un commando, tutti residenti nel Napoletano, tra cui un 17enne di Cardito. Tra gli arrestati anche un 22enne di Afragola già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un 33enne percettore del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno intercettato la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –di fucile a canne mozze e con il volto coperto da passamontagna, erano pronti aall’interno di undi telefonia di Marcianise, nel Casertano, quando sono stati notati daie arrestati. In manette sono così finiti i quattro componenti di un commando, tutti residenti nel Napoletano, tra cui un 17enne di Cardito. Tra gli arrestati anche un 22enne di Afragola già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un 33enne percettore del reddito di cittadinanza. Ihanno intercettato la ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Marcianise, banditi armati fermati prima di irruzione in negozio - massimo_san : RT @SkyTG24: Marcianise, banditi armati fermati prima di irruzione in negozio - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Marcianise, banditi armati fermati prima di irruzione in negozio - SkyTG24 : Marcianise, banditi armati fermati prima di irruzione in negozio - anteprima24 : ** Banditi armati fermati dai ... ** -