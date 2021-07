Aumentano i fondi italiani per la guardia costiera libica (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddetta guardia costiera libica e dei centri di detenzione in cui sono stati documentati dall’Onu “inimmaginabili orrori”. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddettae dei centri di detenzione in cui sono stati documentati dall’Onu “inimmaginabili orrori”. Leggi

Advertising

alessiodanieli : @OctavianZaki Sarà gennaio 2022 inoltrato. Ma come ogni inizio anno non c’è bisogno di troppa fantasia, succederà s… - infoitcultura : Imperia, aumentano i 'funerali di povertà': il Comune stanzia più fondi per garantire una degna sepoltura agli indi… - SanremoNews : Imperia, aumentano i 'funerali di povertà': il Comune stanzia più fondi per garantire una degna sepoltura agli indi… - imperianews_it : Imperia, aumentano i 'funerali di povertà': il Comune stanzia più fondi per garantire una degna sepoltura agli indi… - albertocaldana : Libia, migranti: aumentano di nuovo di mezzo milione di euro i fondi italiani alla Guardia Costiera libica… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano fondi Aumentano i fondi italiani per la guardia costiera libica Il 15 luglio la camera dei deputati ha approvato la delibera che autorizza e proroga le missioni militari italiane all'estero. Tra queste c'è anche quella che permette il finanziamento della ...

SHARING CITIES. DALLA RICARICA DEI VEICOLI ALLO SMART PARKING, DIECI NUOVE AREE PER LA MOBILITÀ ELETTRICA ...programma la realizzazione di altre 40 aree di mobilità finanziate dal Comune di Milano e dai fondi ... ANTONIO ROSSI: LOMBARDIA PROTAGONISTA ASSOLUTA, NEL 2021 AUMENTANO GLI APPUNTAMENTI 'TOP' ...

Aumentano i fondi italiani per la guardia costiera libica - Annalisa Camilli Internazionale I workers buyout come opportunità per uscire dalla crisi Il valore medio degli interventi è aumentato, passando dai 172.000 euro del 2019 ai 240.000 euro del 2020. Al netto dei 14 interventi effettuati con i fondi della Basilicata, le 41 delibere rimanenti ...

Aumentano i fondi italiani per la guardia costiera libica Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddetta guardia costiera libica e dei centri di detenzione in cui sono stati documentati dall’Onu “inimma ...

Il 15 luglio la camera dei deputati ha approvato la delibera che autorizza e proroga le missioni militari italiane all'estero. Tra queste c'è anche quella che permette il finanziamento della ......programma la realizzazione di altre 40 aree di mobilità finanziate dal Comune di Milano e dai... ANTONIO ROSSI: LOMBARDIA PROTAGONISTA ASSOLUTA, NEL 2021GLI APPUNTAMENTI 'TOP' ...Il valore medio degli interventi è aumentato, passando dai 172.000 euro del 2019 ai 240.000 euro del 2020. Al netto dei 14 interventi effettuati con i fondi della Basilicata, le 41 delibere rimanenti ...Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddetta guardia costiera libica e dei centri di detenzione in cui sono stati documentati dall’Onu “inimma ...