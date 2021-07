Audio rubati | il Real Madrid rivela | “Il vicepresidente ricattato per 10 milioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ilnon ci sta e rimanda al mittente le accuse per glidi Florentino Perez diffusi da “El Confidencial”. Su twitter, il club scrive che “Il Transistor di Onda Ceroche Abellán ha avuto nel 2011 un incontro con ildel, Eduardo Fernández de Blas, al ristorante Combarro, dove lo hachiedendogli 10di euro per far sparire gliregistrati in modo illegale e manipolato“. Una ricostruzione che scagionerebbe il presidente deldalle ...