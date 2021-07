Attacco ad Aruba, cosa è successo veramente. Nessun dato è stato sottratto (Di giovedì 15 luglio 2021) Aruba ha subito un Attacco informatico il 23 aprile. Ieri ha voluto informare i clienti, e molti hanno letto, tra le righe, che i loro dati erano stati comunque sottratti. Non è così: dopo due mesi di indagine è esclusa la possibilità che qualcuno abbia sottratto dati degli utenti e il Garante sembra essere d'accordo.... Leggi su dday (Di giovedì 15 luglio 2021)ha subito uninformatico il 23 aprile. Ieri ha voluto informare i clienti, e molti hanno letto, tra le righe, che i loro dati erano stati comunque sottratti. Non è così: dopo due mesi di indagine è esclusa la possibilità che qualcuno abbiadati degli utenti e il Garante sembra essere d'accordo....

