ATP Bastad 2021, Fabio Fognini cede a Roberto Carballés Baena nel secondo turno (Di giovedì 15 luglio 2021) Una settimana negativa per il tennis maschile italiano dopo i tanti risultati confortanti dei giorni precedenti. La terra rossa di Bastad (Svezia) riserva ancora amarezze ai giocatori azzurri e l’uscita di scena di Fabio Fognini contro lo spagnolo Roberto Carballes Baeana (n.97 del ranking) lo dimostra ampiamente. Il ligure (n.31 del mondo) è stato sconfitto dall’iberico sullo score di 6-3 1-6 6-4 in 2 ore e 6 minuti di partita. Una prestazione molto lontana dal miglior Fognini quella odierna. Troppi gli errori di Fabio al cospetto di un tennista che ha fatto della ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Una settimana negativa per il tennis maschile italiano dopo i tanti risultati confortanti dei giorni prenti. La terra rossa di(Svezia) riserva ancora amarezze ai giocatori azzurri e l’uscita di scena dicontro lo spagnoloCarballes Baeana (n.97 del ranking) lo dimostra ampiamente. Il ligure (n.31 del mondo) è stato sconfitto dall’iberico sullo score di 6-3 1-6 6-4 in 2 ore e 6 minuti di partita. Una prestazione molto lontana dal migliorquella odierna. Troppi gli errori dial cospetto di un tennista che ha fatto della ...

