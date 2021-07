ATP Amburgo 2021, Pablo Carreno Busta e Dusan Lajovic ai quarti di finale, vince Benoit Paire (Di giovedì 15 luglio 2021) Giornata di ottavi di finale nell’ATP di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca ci si avvicina alla stretta finale e i risultati degni di nota non sono mancati. Pronostici rispettati per quanto concerne lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il serbo Dusan Lajovic. L’iberico (n.13 del mondo) ha sconfitto il connazionale Carlos Taberner (n.114 del ranking) per 7-5 6-3, facendo valere la sua maggior esperienza e regolarità nei colpi da fondo. Nei quarti Carreno Busta affronterà proprio Lajovic ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Giornata di ottavi dinell’ATP di. Sulla terra rossa tedesca ci si avvicina alla strettae i risultati degni di nota non sono mancati. Pronostici rispettati per quanto concerne lo spagnoloe il serbo. L’iberico (n.13 del mondo) ha sconfitto il connazionale Carlos Taberner (n.114 del ranking) per 7-5 6-3, facendo valere la sua maggior esperienza e regolarità nei colpi da fondo. Neiaffronterà proprio...

