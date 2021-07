Atletico Madrid, tifosi contro un possibile ritorno di Griezmann: “Non lo vogliamo” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il possibile scambio tra Saul Niguez ed Antoine Griezmann non è più un segreto. Tutti i quotidiani spagnoli ne parlano e l’opinione pubblica si è scatenata. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno di fiamma visto che l’attaccante francese aveva vestito la maglia dei colchoneros prima di trasferirsi in Catalogna. Una scelta che aveva mandato su tutte le furie i tifosi dell’Atletico Madrid, i quali non hanno assolutamente dimenticato né digerito lo sgarbo. A tal proposito, in molti sono insorti sui social per esprimere il loro disappunto nei confronti della trattativa. ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilscambio tra Saul Niguez ed Antoinenon è più un segreto. Tutti i quotidiani spagnoli ne parlano e l’opinione pubblica si è scatenata. Si tratterebbe di un clamorosodi fiamma visto che l’attaccante francese aveva vestito la maglia dei colchoneros prima di trasferirsi in Catalogna. Una scelta che aveva mandato su tutte le furie idell’, i quali non hanno assolutamente dimenticato né digerito lo sgarbo. A tal proposito, in molti sono insorti sui social per esprimere il loro disappunto nei confronti della trattativa. ...

