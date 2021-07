Atletica, Olimpiadi Tokyo: la lista mondiale stagionale dei 100 metri. Marcell Jacobs sogna la medaglia! (Di giovedì 15 luglio 2021) Marcell Jacobs si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con il sogno di battagliare per la conquista di una medaglia sui 100 metri. Si tratterebbe di un fatto storico per un velocista italiano, visto che stiamo parlando della gara simbolo non soltanto dell’Atletica leggera ma anche dei Giochi nella loro interezza. La corsa che premia l’uomo più veloce della Terra porta con sé qualcosa di ancestrale, di affascinante, di magico che attira davvero la popolazione di mezzo mondo e che rende la finale dei 100 metri un vero e proprio show assolutamente da non perdere. Salire ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021)si presenterà alledi2021 con il sogno di battagliare per la conquista di una medaglia sui 100. Si tratterebbe di un fatto storico per un velocista italiano, visto che stiamo parlando della gara simbolo non soltanto dell’leggera ma anche dei Giochi nella loro interezza. La corsa che premia l’uomo più veloce della Terra porta con sé qualcosa di ancestrale, di affascinante, di magico che attira davvero la popolazione di mezzo mondo e che rende la finale dei 100un vero e proprio show assolutamente da non perdere. Salire ...

