Atletica, Gianmarco Tamberi entra nelle Fiamme Oro: superato il concorso (Di giovedì 15 luglio 2021) Poco prima di partire per Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi si è ufficialmente arruolato alle Fiamme Oro. L’altista italiano ha infatti superato il concorso della Polizia di Stato riservato agli atleti ed è entrato a far parte del gruppo sportivo. Si tratta inoltre dello sviluppo di un progetto iniziato tempo fa. Il primatista italiano a inizio stagione era stato tesserato con l’ATL-Etica ed ora ha fatto un ulteriore step nella sua carriera. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Poco prima di partire per Tokyo 2020,si è ufficialmente arruolato alleOro. L’altista italiano ha infattiildella Polizia di Stato riservato agli atleti ed èto a far parte del gruppo sportivo. Si tratta inoltre dello sviluppo di un progetto iniziato tempo fa. Il primatista italiano a inizio stagione era stato tesserato con l’ATL-Etica ed ora ha fatto un ulteriore step nella sua carriera. SportFace.

Tokyo: via a partenze azzurri atletica, il primo Tamberi domani Il giorno atteso da cinque anni. Domani, Gianmarco Tamberi salirà sull'aereo che lo porterà in Giappone, ai Giochi di Tokyo. Il primatista ... La giornata inaugurale dell'atletica ai Giochi (30 ...

