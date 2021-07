Atletica, Europei Roma 2024: salta il Consiglio Federale. Mei: "Sono preoccupato" (Di giovedì 15 luglio 2021) Bologna, 15 luglio 2021 " Se i risultati dell'Atletica italiana in pista Sono favolosi, prima nel medagliere di Euro Under 23 e una Olimpiade da possibile protagonista, si vive invece un po' di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Bologna, 15 luglio 2021 " Se i risultati dell'italiana in pistafavolosi, prima nel medagliere di Euro Under 23 e una Olimpiade da possibile protagonista, si vive invece un po' di ...

Advertising

VoceCamuna : Al via oggi i Campionati Europei #atletica Under 20 a #Tallinn2021. Tra gli azzurri c’è anche il camuno Francesco… - sportvicentino : ATLETICA VICENTINA - Un quintetto targato Atletica Vicentina Brazzale agli Europei U20: subito in pista Tessarolo e… - atleticaitalia : #atletica pronti, via! ???? è iniziata la prima giornata degli Europei U20 a #Tallinn2021! ???? DIRETTA TV su RaiSport… - Lu_zialadybug : RT @alexchicchi: Primi nel medagliere ai Campionati europei di atletica U23 tenutisi a Tallinn, Estonia ?? - jacopogiliberto : RT @alexchicchi: Primi nel medagliere ai Campionati europei di atletica U23 tenutisi a Tallinn, Estonia ?? -