Assolta la mamma di Renzi, l’ex premier sfotte Di Maio: “Ci metterà cinque anni per chiederle scusa?” (Di giovedì 15 luglio 2021) Due notizie in casa Renzi. Una bella, una brutta. La mamma del leader di Italia Viva, Laura Bovoli, è stata Assolta dal tribunale di Cuneo dall’accusa di concorso nella bancarotta fraudolenta per una società cuneese, la Direkta srl. La decisione dei giudici è arrivata dopo un’ora di Camera di consiglio. La mamma dell’ex premier non non era presente in aula. Assolta la mamma di Renzi per bancarotta fraudolenta Il processo era legato al fallimento, nel 2012, della Direkta. Che si occupava di pubblicità della grande distribuzione. All’epoca ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Due notizie in casa. Una bella, una brutta. Ladel leader di Italia Viva, Laura Bovoli, è statadal tribunale di Cuneo dall’accusa di concorso nella bancarotta fraudolenta per una società cuneese, la Direkta srl. La decisione dei giudici è arrivata dopo un’ora di Camera di consiglio. Ladelnon non era presente in aula.ladiper bancarotta fraudolenta Il processo era legato al fallimento, nel 2012, della Direkta. Che si occupava di pubblicità della grande distribuzione. All’epoca ...

Advertising

matteorenzi : Mia mamma oggi è stata ASSOLTA dall'accusa di Bancarotta a Cuneo. Perché? Il fatto NON sussiste. La verità arriva,… - fattoquotidiano : Assolta con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. Per il Tribunale di Cuneo, Laura Bovoli, madre di Matteo… - repubblica : Cuneo, assolta la madre di Renzi dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. Il leader di Iv: 'Mamma, scusa… - oldmanandsea1 : RT @zicolo66: - alleanzaxeuropa : RT @Gabriele_bian: ???? Qualcuno lo ha detto che la mamma di Renzi è stata assolta dopo anni di fango? -