Ascolti tv analisi 14 luglio: SuperQuark nel trend del triennio. Sciarelli special continua la stagione della rinascita (Di giovedì 15 luglio 2021) Ascolti Tv, in day time, situazione quasi normalizzata dopo la commozione straordinaria per la Carrà e l'entusiasmo per la Nazionale E' arrivata l'estate, con la fase delle ferie vere e proprie per molti spettatori della tv. E su Rai1 ieri – mercoledì 14 luglio – ha debuttato il magnifico ultranovantenne Piero Angela. La solita sigla, i film sulla natura della Bbc, i contributi di Alberto, qualche misurata presenza scientifica in studio e, per chi segue fino in fondo il programma, anche l'approfondimento su qualche aspetto più curioso e 'leggero' della nostra esistenza di umani. Ieri la trasmissione, ...

