Arjen Robben lascia il calcio: ufficiale. L’annuncio sui social dell’olandese (Di giovedì 15 luglio 2021) Notizia di pochi minuti fa, è l’addio al calcio giocato di Arjen Robben, questa volta definitivamente. L’ex Bayern Monaco e Real Madrid, tra le altre, aveva già annunciato l’addio al calcio nel 2019, salvo poi tornare sui suoi passi a giugno 2020 quando decise di tornare a giocare nel suo Groningen. Le parole di Arjen Robben sui social Il clamoroso addio al calcio di Arjen Robben, lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Twitter, dove ha scritto: “Cari amici del mondo del calcio, ho deciso di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) Notizia di pochi minuti fa, è l’addio algiocato di, questa volta definitivamente. L’ex Bayern Monaco e Real Madrid, tra le altre, aveva già annunciato l’addio alnel 2019, salvo poi tornare sui suoi passi a giugno 2020 quando decise di tornare a giocare nel suo Groningen. Le parole disuiIl clamoroso addio aldi, lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Twitter, dove ha scritto: “Cari amici del mondo del, ho deciso di ...

