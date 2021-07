Anzio | furto imperfetto allo Zodiaco | ladro esce e si trova circondato dai Carabinieri

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ha prima fatto irruzione, dopo aver scassinato la saracinesca, nel centro commerciale, poi è riuscito ad asportare la macchinetta cambiamonete che sinei corridoi. Un piano ‘ben architettato’, se non fosse che all’uscita lui, un algerino poco più che trentenne e senza fissa dimora, hato un equipaggio della Compagniadiche era lì in servizio di pattugliamento notturno, con lo scopo di prevenire la commissione di reati predatori. Militari che, nel transitare, avevano notato la saracinesca della galleria commerciale parzialmente manomessa. E’ successo intorno alle 3.30 ...

