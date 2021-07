Antonino Spinalbese dedica la prima canzone a sua figlia Luna

(Di giovedì 15 luglio 2021)è diventato papà per lavolta solo da pochi giorni, è emozionatissimo e folle d’amore per suaMarì e per Belen. Dopo l’euforia delle prime ore adesso arriva anche un po’ di timore, come è normale che sia. La paura di non essere in grado di fare tutto nel modo giusto. E’ l’amore immenso per i figli che spaventa elo sta provando e prova a mettere nei versi scelti di unaciò che sente. E’ lachea sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

La piccola Luna Marì è nata soltanto da poche ore e già ha fatto prendere un terribile spavento ai suoi genitori: papàe mamma Belen Rodriguez hanno visto la loro bimba portata d'...pronto a lanciarsi in televisione Il giornale diretto da Alfonso Signorini, parla chiaro : 'potrebbe partire presto per il famoso programma in onda su Rai Due '. Ma a ...Antonino Spinalbese è diventato papà per la prima volta solo da pochi giorni, è emozionatissimo e folle d’amore per sua figlia Luna Marì e per Belen. Dopo l’euforia delle prime ore adesso arriva anche ...Per annunciare la splendida notizia, la Rodriguez ha ben pensato di postare una foto in cui mostrava un piedino della piccola appena nata con una semplice didascalia: “C’è qualcuno che è nato adesso…” ...