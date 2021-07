Anna: la giovane rapper spezzina di “Bando” è cresciuta e ritorna con un nuovo freestyle per rispondere all’hating scaturito sui social (Di giovedì 15 luglio 2021) Disponibile da domani, venerdì 16 luglio, in tutti i digital store (https://umusic.digital/drippin/) “DRIPPIN IN MILANO” (Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo prodotto da Young Miles che sancisce il ritorno discografico di Anna. L’uscita del brano è stata anticipata da “Squeeze #1”, il freestyle di rottura pubblicato la settimana scorsa. La 17enne di La Spezia viene dal successo mondiale di “Bando”, singolo certificato Doppio Platino in Italia con oltre 170 milioni di stream, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). “Drippin In Milano” ... Leggi su domanipress (Di giovedì 15 luglio 2021) Disponibile da domani, venerdì 16 luglio, in tutti i digital store (https://umusic.digital/drippin/) “DRIPPIN IN MILANO” (Virgin Records/Universal Music Italia), ilsingolo prodotto da Young Miles che sancisce il ritorno discografico di. L’uscita del brano è stata anticipata da “Squeeze #1”, ildi rottura pubblicato la settimana scorsa. La 17enne di La Spezia viene dal successo mondiale di “”, singolo certificato Doppio Platino in Italia con oltre 170 milioni di stream, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). “Drippin In Milano” ...

Advertising

DietrolaNotizia : 'Drippin in Milano' è il nuovo singolo di Anna, giovane astro nascente del rap - AnsaSardegna : >ANSA-LA-STORIA/ 25 anni, 6 lauree, studente record a Pisa. Giovane sardo allievo della Sant'Anna, curerà i tumori… - tavano_anna : RT @ripensopositivo: Da giovane ho sentito questa frase di Dante 'fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza', u… - Anna_EL84 : @rubio_chef @IDF Giovane e intelligente. Resistono e gridano la verità. Sono la più grande minaccia per loro! - anna__mia21 : RT @LadyStefy_: Credo che il massimo della stupidità l'abbia raggiunta stanotte, quando nel sogno un uomo giovane e bello mi ha chiesto di… -