Angela Merkel non riesce a rimanere sveglia durante una videoconferenza | VIDEO (Di giovedì 15 luglio 2021) ? Merkel non riesce a tenere gli occhi aperti durante una VIDEOconferenza VIDEO durante una VIDEOconferenza con alcuni cittadini, la cancelliera tedesca Angela Merkel mostra chiari segni di stanchezza. Il VIDEO circolato sui social mostra Merkel che, in alcuni istanti, fa fatica a tenere gli occhi aperti. Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) ?nona tenere gli occhi apertiunaunacon alcuni cittadini, la cancelliera tedescamostra chiari segni di stanchezza. Ilcircolato sui social mostrache, in alcuni istanti, fa fatica a tenere gli occhi aperti.

Advertising

InformatiVivere : #Assange, 120 tra #politici, #giornalisti e artisti lo sostengono. Mandata lettera a Angela #Merkel... #Europa… - Trentin0 : Gettò olio addosso alla cancelliera Merkel in vacanza a Solda: la cancelliera non lo denunciò ma l'altoatesino finì… - VgAdele : Perché Angela Merkel dice no all'obbligo del vaccino in Germania - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La linea di Angela Merkel e quella di Macron. Toti guarda alla Francia e promette l’appoggio della Liguria all’ipotetica o… - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Oggi Angela #Merkel incontra #Biden alla Casa Bianca. Da quando è Cancelliera ha avuto a che fare con 4 presidenti USA (imbatt… -