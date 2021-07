Ancora nessuna offerta per Haaland pervenuta al Borussia Dortmund (Di giovedì 15 luglio 2021) Haaland è uno degli uomini mercato del calcio europeo, ma Ancora non sono arrivate offerte al Borussia Dortmund Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Borussia Dortmund non ha Ancora ricevuto offerte ufficiali per Erling Haaland. I tedeschi sanno dell’interessamento del Chelsea che ha già effettuato dei sondaggi, ma la posizione del club giallonero è chiara: senza un’offerta “folle”, il norvegese non si muove. In caso di permanenza dell’attaccante, la corsa al bomber si aprirà dalla prossima sessione estiva di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021)è uno degli uomini mercato del calcio europeo, manon sono arrivate offerte alCome riportato dal giornalista Fabrizio Romano, ilnon haricevuto offerte ufficiali per Erling. I tedeschi sanno dell’interessamento del Chelsea che ha già effettuato dei sondaggi, ma la posizione del club giallonero è chiara: senza un’“folle”, il norvegese non si muove. In caso di permanenza dell’attaccante, la corsa al bomber si aprirà dalla prossima sessione estiva di ...

