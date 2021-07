Anche la Bulgaria ha il suo Beppe Grillo

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un po’nei modi, un po’ Maurizio Crozza nell’aspetto. Sono questi i due riferimenti italiani più facilmente associabili a Slavi Trifonov, leader del partito ITN (acronimo che, tradotto dal bulgaro, significa “C’è un popolo come questo”) vincitore delle ultime elezioni bulgare tenutesi domenica 11 luglio. La vittoria al fotofinish su GERB, il partito dell’ex premier Boyko Borissov, staccato di meno di un punto percentuale (24,08 contro 23,51 per cento), è certamente storica perché interrompe un lungo dominio iniziato nel 2010 ma rischia di essere vana visto che ITN otterrà solo 60 seggi su 240 nell’Assemblea Nazionale. Il rischio d’instabilità ...

La nazionale Under 20 di basket femminile offre un'altra ottima prestazione all'European Challenger in corso di svolgimento in Bulgaria a Sofia. Dopo il successo all'esordio sulle padrone di casa della Bulgaria, le Azzurre si sono imposte anche sulla Croazia (67-51). Dopo un avvio un po' contratto (5-13 a metà primo quarto) la squadra allenata ...