Ancelotti | I veterani del Real Madrid hanno ancora fame

Advertising

CinqueNews : Real Madrid, Ancelotti: «I veterani hanno ancora fame di vittorie» - sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti esalta i veterani: 'Contento della fame dimostrata' -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti veterani

Sono molto contento delle qualità che hanno mostrato i giovani e della fame che hanno dimostrato di avere i". Carlo, allenatore del Real Madrid , traccia il bilancio dei primi dieci giorni di lavoro dei blancos in vista della prossima stagione. Intervistato da RMTV il tecnico ha poi ...'Sono molto contento della qualità che hanno dimostrato i giovani e della fame che hanno dimostrato i' . Queste le parole di Carlo, nuovo allenatore del Real Madrid , al canale tv della società. Il tecnico italiano cita come esempio giocatori come Marcelo, Nacho, Cavajal e Lucas ...Le parole del nuovo tecnico dei blancos: “Ci sono giocatori che hanno vinto tutto e che non si sono ancora stancati” ...L’ex tecnico del Napoli: “Dobbiamo giocare in maniera stupenda, soprattutto sapendo che il calcio mondiale è attualmente ad un livello molto alto” ...