Amy Winehouse | la sua ex amante rivela che la cantante era confusa riguardo la sua sessualità

L'ex amante di Amy Winehouse, durante un'intervista per un nuovo documentario, ha rivelato che la cantante era confusa a proposito della sua sessualità. Amy Winehouse era molto confusa a proposito della sua sessualità, almeno secondo quanto riferito dalla sua ex amante; la cantante di Back To Black, morta tragicamente all'età di 27 anni nel 2011, ha avuto una lunga relazione con una delle sue migliori amiche: Catriona Gourlay. Catriona ha affermato che lei ed Amy "si amavano", ma che questo ha lasciato la ...

