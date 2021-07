Amsterdam, morto celebre giornalista investigativo olandese ferito da colpi di arma da fuoco (Di giovedì 15 luglio 2021) Il giornalista olandese Peter R. de Vries, celebre per le sue inchieste televisive sulla criminalità, è morto nove giorni dopo essere stato ferito gravemente da colpi di arma da fuoco nel centro di Amsterdam. De Vries, volto noto della televisione olandese, aveva ricevuto minacce in passato per il suo lavoro, che spesso lo portava a seguire casi irrisolti. Nel 2019 aveva dichiarato su Twitter di essere stato informato dalla polizia e funzionari del ministero della Giustizia di far parte della “lista nera” di un criminale ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) IlPeter R. de Vries,per le sue inchieste televisive sulla criminalità, ènove giorni dopo essere statogravemente dadidanel centro di. De Vries, volto noto della televisione, aveva ricevuto minacce in passato per il suo lavoro, che spesso lo portava a seguire casi irrisolti. Nel 2019 aveva dichiarato su Twitter di essere stato informato dalla polizia e funzionari del ministero della Giustizia di far parte della “lista nera” di un criminale ...

andreapurgatori : PERDERE I PEZZI MIGLIORI. È morto il reporter investigativo de Vries, ferito in un agguato. Lo strapotere dei narco… - fattoquotidiano : Peter de Vries, è morto ad Amsterdam il giornalista investigativo che era rimasto ferito in un agguato - repubblica : Amsterdam, è morto il giornalista investigativo vittima di un agguato - _Arlon : RT @valigiablu: Morto il giornalista investigativo Peter R. de Vries. Nove giorni fa era stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco i… - elenavilla3 : RT @andreapurgatori: PERDERE I PEZZI MIGLIORI. È morto il reporter investigativo de Vries, ferito in un agguato. Lo strapotere dei narcos o… -