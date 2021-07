Amichevoli Juventus estate 2021, il calendario completo dei bianconeri: si inizia contro il Monza (Di giovedì 15 luglio 2021) Amichevoli Juventus 2021, il programma completo. Il 14 luglio avrà inizio la nuova stagione dei bianconeri con il raduno alla Continassa e il ritiro agli ordini di Massimiliano Allegri. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno dopo due anni e cercherà di sfruttare al meglio il precampionato per prepararsi all’inizio della Serie A 2021/22. Al momento sono state L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus, Andrea Pirlo: panchina a rischio, Max Allegri pronto a subentrare ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 15 luglio 2021), il programma. Il 14 luglio avrà inizio la nuova stagione deicon il raduno alla Continassa e il ritiro agli ordini di Massimiliano Allegri. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno dopo due anni e cercherà di sfruttare al meglio il precampionato per prepararsi all’inizio della Serie A/22. Al momento sono state L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Andrea Pirlo: panchina a rischio, Max Allegri pronto a subentrare ...

Advertising

ProfidiAndrea : ?? Calendario amichevoli estive #SerieATIM 2021/22: la #Juventus sfiderà il #Barcellona Dove vedere le sfide in dir… - morelli_rinaldo : Momento terrapiattista: dalle amichevoli con Real Madrid e Juventus alle parole di Scaroni sulla Superlega. #Milan… - MondoBN : JUVE, Ecco quando si giocherà l’amichevole co - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? Ritiro #Juventus 2021/22, oggi il via! Tutti i convocati di Max: ci sono #Dybala e Arthur ? Anche il centrocampista am… - ProfidiAndrea : ?? Ritiro #Juventus 2021/22, oggi il via! Tutti i convocati di Max: ci sono #Dybala e Arthur ? Anche il centrocampis… -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Juventus Diretta/ Roma Montecatini streaming video tv: come vedere la partita amichevole ... anche perché la programmazione delle amichevoli estive può variare anche all'ultimo; ovviamente la ...sbarcato a Roma nel 2013 e capace subito di contendere " virtualmente " lo scudetto alla Juventus, ...

Nuova Juve Allegri, ci sono 3 giocatori da cui ripartire Ma inseguitori di chi? Di uno che alla Juventus non c'è più (ma chissà che non torni...): Moise ... 2 gol e 1 assist nella scorsa stagione) gli andrebbero strette: tra ritiro e amichevoli proverà a ...

Juve, il calendario delle amichevoli estive precampionato Superscudetto FOTO – La Sampdoria è arrivata a Ponte Di Legno Fino al 30 luglio, previste, al momento, tre amichevoli. La Sampdoria è arrivata nel suo ... Non un avvio facile quello che si prospetta in casa Sampdoria, con Inter, Juventus e Milan nelle prime sei ...

Barcellona, obiettivo ridurre il tetto ingaggi. Griezmann ai saluti? Il Barcellona vuole ridurre il tetto ingaggi. Secondo Mundo Deportivo, per il passaggio di Griezmann all'Atletico Madrid, i catalani non pagherebbero parte del ...

... anche perché la programmazione delleestive può variare anche all'ultimo; ovviamente la ...sbarcato a Roma nel 2013 e capace subito di contendere " virtualmente " lo scudetto alla, ...Ma inseguitori di chi? Di uno che allanon c'è più (ma chissà che non torni...): Moise ... 2 gol e 1 assist nella scorsa stagione) gli andrebbero strette: tra ritiro eproverà a ...Fino al 30 luglio, previste, al momento, tre amichevoli. La Sampdoria è arrivata nel suo ... Non un avvio facile quello che si prospetta in casa Sampdoria, con Inter, Juventus e Milan nelle prime sei ...Il Barcellona vuole ridurre il tetto ingaggi. Secondo Mundo Deportivo, per il passaggio di Griezmann all'Atletico Madrid, i catalani non pagherebbero parte del ...