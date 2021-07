Amazon punta al Pentagono: negli Usa sarà sempre più potente? (Di giovedì 15 luglio 2021) La scorsa settimana ha fatto molto discutere negli Usa la decisione del Pentagono di annullare la gara d’appalto che aveva assegnato a Microsoft il contratto Jedi (Joint Enterprise Defense Infrastructure) da 10 miliardi di dollari per lo sviluppo di processi volti a modernizzare il cloud computing della Difesa statunitense. Il progetto Jedi sarà dunque superato e l’infrastruttura nuovamente InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 15 luglio 2021) La scorsa settimana ha fatto molto discutereUsa la decisione deldi annullare la gara d’appalto che aveva assegnato a Microsoft il contratto Jedi (Joint Enterprise Defense Infrastructure) da 10 miliardi di dollari per lo sviluppo di processi volti a modernizzare il cloud computing della Difesa statunitense. Il progetto Jedidunque superato e l’infrastruttura nuovamente InsideOver.

