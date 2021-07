Altro che società orwelliana. Sui vaccini obbligatori Meloni chiedeva di fidarsi della "comunità scientifica" (Di giovedì 15 luglio 2021) "Sui vaccini occorre avere l'umiltà di affidarsi alla comunità scientifica. E' un tema che non va affrontato a livello ideologico: lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano i vaccini necessari e obbligatori". Oggi potrebbe averlo detto qualsiasi esponente politico che non sia la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. E però la dichiarazione appartiene proprio all'ex ministro della Gioventù, e risale a un tweet dell'agosto 2018 (nel frattempo cancellato dai profili ufficiali). In cui in pratica Meloni, che adesso intravede la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) "Suioccorre avere l'umiltà di afalla. E' un tema che non va affrontato a livello ideologico: lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano inecessari e". Oggi potrebbe averlo detto qualsiasi esponente politico che non sia la leader di Fratelli d'Italia Giorgia. E però la dichiarazione appartiene proprio all'ex ministroGioventù, e risale a un tweet dell'agosto 2018 (nel frattempo cancellato dai profili ufficiali). In cui in pratica, che adesso intravede la ...

Advertising

marattin : Un paese che abbia davvero a cuore il futuro (sul serio e non a parole), dopo i risultati delle prove Invalsi pubbl… - amnestyitalia : ?? Slitta a domani l’annuncio sull’esito dell’udienza di #PatrickZaki che si è svolta ieri. Un altro giorno di attes… - Giorgiolaporta : I ristoratori, gli hotel, i centri commerciali non aspettano altro che venga proibito ai 35 milioni di italiani non… - procastiman : @ksgwily Cioè ma poi Scarlet ha sempre avuto dei look della madonna e viene eliminata da Ginger che fino all'altro… - Giotherockk : @FartFromAmerika altro che 2 settimane. -