Alpine Ocon: nuovo telaio durante il Gp Britannico (Di giovedì 15 luglio 2021) Esteban Ocon avrà un nuovo telaio Alpine per il Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana per “sradicare ogni dubbio” sui problemi tecnici che hanno causato il suo recente crollo delle prestazioni. Dopo un inizio promettente di stagione in F1 il pilota misteriosamente ha iniziato un declino abbastanza incomprensibile. Il Gp di Gran Bretagna dovrà essere un punto di svolta. Formula Uno e plastica: la coppia pericolosa Alpine Ocon: una stagione difficile Ocon aveva saputo gestire bene l’inizio di stagione piazzandosi quattro volte consecutive a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) Estebanavrà unper il Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana per “sradicare ogni dubbio” sui problemi tecnici che hanno causato il suo recente crollo delle prestazioni. Dopo un inizio promettente di stagione in F1 il pilota misteriosamente ha iniziato un declino abbastanza incomprensibile. Il Gp di Gran Bretagna dovrà essere un punto di svolta. Formula Uno e plastica: la coppia pericolosa: una stagione difficileaveva saputo gestire bene l’inizio di stagione piazzandosi quattro volte consecutive a ...

