Allerta meteo Roma e Lazio venerdì 16 luglio 2021: in arrivo temporali (Di giovedì 15 luglio 2021) Piccola pausa dalle temperature alte e dalle giornate soleggiate, domani nel Lazio torna l'Allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei fenomeni previsti: "precipitazioni sparse, anche a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni ed appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati", ha emesso un' Allerta meteo dalla tarda mattinata di venerdì 16 luglio e per le successive 9-12 ore.

ilmamilio : Un fine settimana di temporali e pioggia: allerta meteo gialla per venerdì - AMDdamanna : Preparatevi alla monnezza che galleggia Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge in arrivo: l'allerta della prote… - CorriereCitta : Allerta meteo Roma e Lazio venerdì 16 luglio 2021: in arrivo temporali - ProteCivUcvv : #ucvv #AllertameteoTOS ??ALLERTA METEO sull'area M dell'Unione di Comuni (Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve part… - Lazio_TV : Piogge e temporali nel Lazio da domani mattina e per le successive 12 ore. -