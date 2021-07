Allarme di Legambiente: il 46 per cento delle coste italiane a rischio erosione (Di giovedì 15 luglio 2021) Le spiagge stanno scomparendo. In molti Comuni italiani non si trovano più tratti di litorale accessibili liberamente e gratuitamente, perché tutto è stato dato in concessione. Se non paghi, puoi guardare da fuori. Inoltre, il 46% dei litorali soffre processi di erosione che continueranno a crescere in uno scenario di crescenti impatti dei cambiamenti climatici. Ma quando si tratta di spiagge un solo tema è al centro del dibattito politico: la famigerata Direttiva Bolkestein che prevede l’assegnazione delle concessioni tramite … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 luglio 2021) Le spiagge stanno scomparendo. In molti Comuni italiani non si trovano più tratti di litorale accessibili liberamente e gratuitamente, perché tutto è stato dato in concessione. Se non paghi, puoi guardare da fuori. Inoltre, il 46% dei litorali soffre processi diche continueranno a crescere in uno scenario di crescenti impatti dei cambiamenti climatici. Ma quando si tratta di spiagge un solo tema è al centro del dibattito politico: la famigerata Direttiva Bolkestein che prevede l’assegnazioneconcessioni tramite … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

