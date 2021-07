Alla Camera una legge che consente la coltivazione di cannabis in casa per uso personale (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Dopo oltre un anno, tra audizioni e nuove proposte di legge presentate, è pronto il testo base sulla cannabis. Composto di 5 articoli, il provvedimento mira a modificare il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. A depositarlo il relatore nonchè presidente della commissione Giustizia, il pentastellato Mario Perantoni. Il testo, che la ... Leggi su agi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Dopo oltre un anno, tra audizioni e nuove proposte dipresentate, è pronto il testo base sulla. Composto di 5 articoli, il provvedimento mira a modificare il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di, cessione e consumo dellae dei suoi derivati. A depositarlo il relatore nonchè presidente della commissione Giustizia, il pentastellato Mario Perantoni. Il testo, che la ...

