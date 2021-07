**Alitalia: Mise, cessazione prevista per 15/10, acquirenti biglietti saranno tutelati** (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "La cessazione di Alitalia è prevista per il prossimo 15 ottobre. Gli acquirenti di biglietti per voli successivi a questa data saranno tutelati". Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico in vista della nascita di Ita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Ladi Alitalia èper il prossimo 15 ottobre. Glidiper voli successivi a questa datatutelati". Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico in vista della nascita di Ita.

Advertising

TV7Benevento : **Alitalia: Mise, cessazione prevista per 15/10, acquirenti biglietti saranno tutelati**... - MorgeseNadia : RT @saveairitaly: La mobilitá umana, anche e specificatamente aerea, é una questione d'importanza a livello globale. Questo non é trasporto… - LukeSky37397249 : @saveairitaly @mims_gov @MISE_GOV @raffaellapaita @RominaMura @EnacGov @Alitalia Il nuovo che avanza ?? - remoprell : RT @saveairitaly: La mobilitá umana, anche e specificatamente aerea, é una questione d'importanza a livello globale. Questo non é trasporto… - saveairitaly : La mobilitá umana, anche e specificatamente aerea, é una questione d'importanza a livello globale. Questo non é tra… -