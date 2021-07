Alitalia, intesa con l'Ue: la nuova Ita decolla il 15 ottobre (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo mesi di travagliate trattative, oggi finalmente è stato raggiunto l'accordo tra l'Italiae la Commissione europea sul futuro di Ita, la nuova compagnia aerea che sostituirà Alitalia. Italia ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo mesi di travagliate trattative, oggi finalmente è stato raggiunto l'accordo tra l'Italiae la Commissione europea sul futuro di Ita, lacompagnia aerea che sostituirà. Italia ...

Advertising

zdaeHeadz : RT @LaStampa: Alitalia, intesa con l’Ue: Ita operativa dal 15 ottobre - marioerdrago : ALITALIA Chiuso l'accordo tra gov e UE. ??Nel 2025 è previsto che la flotta torni a 105 aerei e il personale ramo… - twolighteyes : @Alitalia, c'è l'intesa tra Mef e Bruxelles: Ita sarà operativa dal 15 ottobre. Si parte con 52 aerei per 45 destin… - sigeug : RT @RaiNews: Accordo con Unione europea, la compagnia al via con 2.750-2.950 dipendenti. Giovannini: 'Con #Ita più competitivi a livello in… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Accordo con Unione europea, la compagnia al via con 2.750-2.950 dipendenti. Giovannini: 'Con #Ita più competitivi a livello in… -