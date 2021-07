Alitalia alla svolta. Accordo con l’Ue, Ita pronta al decollo in ottobre (Di giovedì 15 luglio 2021) In mattinata il Governo ha trovato l’intesa con la Commissione europea per il decollo di Ita, la nuova Alitalia. Garantita la totale discontinuità chiesta da Vestager. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 luglio 2021) In mattinata il Governo ha trovato l’intesa con la Commissione europea per ildi Ita, la nuova. Garantita la totale discontinuità chiesta da Vestager.

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia alla Alitalia alla svolta. Ita pronta al decollo in ottobre ... il braccio destro di Marchionne che dovrà rilanciare la ex Alitalia "Non so se sarà questa la ... NEWSLETTER MARKET MOVER La guida settimanale alla Borsa per essere aggiornati su quanto accade sui ...

**Ryanair: O'Leary, 'se potessi voterei per Draghi, vi serve governo competente'** Per il futuro però basta con l' 'ossessione' di Alitalia. Va bene che diano gli aiuti a Ita ma per ... ma alla fine "è il governo centrale che affronta certe questioni" cruciali.

Nuova Alitalia, raggiunto l’accordo con l’Ue Il Sole 24 ORE Alitalia: Mef, con Ue raggiunta soluzione costruttiva ed equilibrata Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “La discussione con la Commissione Europea ha consentito di giungere ad una soluzione costruttiva ed equilibrata, che garantisce la discontinuità necessaria al rispetto ...

Alitalia-Ita: accordo fatto con Bruxelles Il dossier Alitalia, con la partenza della newco Ita, sembra in via di chiusura. Indiscrezioni parlano di un accordo raggiunto tra Governo Draghi e Bruxelles. Cosa prevede?

