Alitalia addio | cala il sipario sulla storica compagnia di bandiera | adesso si volerà con ITA

(Di giovedì 15 luglio 2021)è ufficiale, fra tre mesi esatti, dal 15 ottobre la nuovaaerea ITAal posto della vecchia: dopo intense trattative il Governo Draghi ha raggiunto l’intesa finale con Bruxelles. “Si è conclusa positivamente la discussione con la Commissione Europeacostituzione di Italia Trasporto Aereo (ITA)” ha annunciato il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). “La nuova società sarà pienamente operativa a partire dal prossimo 15 ottobre, data in cui è previsto il decollo dei primi voli“. Anni di calvario Il pacchetto di interventi per il risanamento e il rilancio della ...

Il brandverrà ceduto atraverso una gara pubblica alla quale Ita parteciperà visto che lo considera imprescindibile per la realizzazione del Piano industriale., infine, alle ......Commissione consente di avviare le procedure relative all'aumento di capitale di ITA e crea le condizioni per la firma del Memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività daa ...La nuova società sarà pienamente operativa a partire dal prossimo 15 ottobre, data in cui è previsto il decollo dei primi voli.Il cashback è stato sospeso nel secondo semestre del 2021 dal decreto legge appena varato in Consiglio dei ministri ...