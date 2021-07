Alfa Romeo Tonale - Imparato: "Nessun compromesso sulla qualità" (Di giovedì 15 luglio 2021) L'Alfa Romeo Tonale è considerata di rilevante importanza per rilanciare il marchio del Biscione: per questo motivo i vertici del gruppo Stellantis stanno prestando massima attenzione allo sviluppo del progetto. Non a caso il ceo dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha deciso di rinviare il lancio della Suv di almeno sei mesi, così da poterne migliorare diversi aspetti, a partire dalle prestazioni. Ne è una dimostrazione l'ultimo segnale inviato dallo stesso Imparato ai fornitori: sulla qualità non ci dovrà essere alcun ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 luglio 2021) L'è considerata di rilevante importanza per rilanciare il marchio del Biscione: per questo motivo i vertici del gruppo Stellantis stanno prestando massima attenzione allo sviluppo del progetto. Non a caso il ceo dell', Jean-Philippe, ha deciso di rinviare il lancio della Suv di almeno sei mesi, così da poterne migliorare diversi aspetti, a partire dalle prestazioni. Ne è una dimostrazione l'ultimo segnale inviato dallo stessoai fornitori:non ci dovrà essere alcun ...

