Alessia Marcuzzi ha scelto il suo futuro | l’indiscrezione bomba che spiazza tutti

(Di giovedì 15 luglio 2021) Vera e propriaquella che vede protagonista, a spasso dopo 25 anni di carriera a Mediaset. Sarebbe un colpaccio Cosa bolle in pentola per la vulcanica conduttrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

modamadeinitaly : Francy, Porta Cellulare Tea e molto altro nella Collezione Primavera Estate 2021 dal blog di Alessia Marcuzzi - gen_napoli : Sempre meglio che farla cantare.... - just__sara_ : RT @Ri_Ghetto: ODDIO RAGA CHE DRAMA PAZZESCO CI VUOLE ALESSIA MARCUZZI SUBITO A DIRIMERE LA QUESTIONE - VanityFairIt : Stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere la cantante a rimpiazzare la bionda conduttrice nell'appuntamento… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elodie al posto di Alessia Marcuzzi a Le Iene? -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Ha deciso di lasciare Mediaset. La conduttrice, dopo venticinque anni al servizio dell'azienda, ha scelto con un post sui suoi social di portare a conoscenza di tutti l'intenzione di prendersi una pausa, lasciando ...Quest'ultima viene ricordata soprattutto per aver fatto parte come concorrente della decima edizione del ' Grande Fratello ' condotto dae affiancata da Alfonso Signorini come ...Il futuro della conduttrice romana è ancora la tv dopo l'addio a Mediaset? Le nuove ipotesi e le indiscrezioni su Sanremo e Discovery ...Alessia Marcuzzi pronta a diventare autrice Tv? Alberto Dandolo svela: "E' il suo sogno" Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul gossip sul settimanale ...